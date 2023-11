41 operai intrappolati sotto terra da 13 giorni | trivella guasta | si scava a mano

(Di sabato 25 novembre 2023) Sono ancorai 41indiani, bloccati in un tunnel stradale in costruzione dopo il crollo di una parte della parete superiore nello stato dell'Uttarakhand. La situazione va avanti dal 12 novembre scorso. I responsabili della massiccia operazioni di soccorso, una delle...

Fallito lo scavo di un passaggio orizzontale: la trivella perforatrice si è rotta - Ora si tenta di raggiungerli dall’alto, con la realizzazione di un pozzo ...

