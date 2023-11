25 Novembre | storie di donne e di vite spezzate

Leggi su velvetmag

(Di sabato 25 novembre 2023) Il 25è la data in cui si celebra la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle. Un giorno per ricordare le vittime, ma anche per sensibilizzare l’intera popolazione. Un grido di dolore che vuole essere ascoltato, un’invocazione al cambiamento radicale, all’educazione, allo stravolgimento. 89.000 è un numero, ed è un numero che pesa come un macigno sopra un’umanità che si macchia, ancora e troppo spesso, di un crimine aberrante. Un delitto contro la libertà di decidere chi amare, di decidere chi essere, di scegliere di chiudere, lavorare, essere sé stessa. 89.000 sono le vittime di femminicidio nel mondo solo nel 2022. Dati che fanno tremare e che dovrebbero innalzare un grido unanime, tra uomini e, racchiuso in una semplice e ferma parola: “Basta“. Lo riporta Ansa, e sono numeri che arrivano da una nuova ricerca ...