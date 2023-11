25 novembre | l’Italia scende in piazza contro la violenza sulle donne I cortei a Roma e Messina e le polemiche per il comunicato contro Israele – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 25 novembre 2023) In occasione della giornata internazionalelasono duei grandiprevisti: quello che parte alle 14.30 dal Circo massimo di, con pullman da tutta Italia, e quello di, dalle 15 da largo Seggiola. Tutti organizzati da “Non una di meno”, che per l’ottavo anno consecutivo chiama «la marea ae acon più rabbia che mai». Tante le manifestazioni in altre città del paese, inclusa Caivano. Anon si esclude la presenza di Elly Schlein mentre sull’iniziativa è nata una polemica che divide anche le opposizioni. A scatenare il tutto è ildi Non una di meno, dove non figura una parola di condanna su ...