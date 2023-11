25 novembre | la bellezza si schiera contro la violenza sulle donne

Leggi su amica

(Di sabato 25 novembre 2023) Da giorni, sui social non smettono di essere condivisi gli ultimi versi della poesia di Cristina Torre Cáceres, attivista e artista peruviana: «Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. / Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima». Vengono i brividi. Essere una donna, nel 2023, è rischioso. Ne sono testimonianza le 105uccise nel corso dell’ultimo anno, le vittime diche hanno avuto il coraggio (e la possibilità) di denunciare, i milioni diche, ogni giorno, si scontrano con il patriarcato e i suoi effetti più nefasti, dal catcalling alle molestie fisiche. Il dibattito è aperto, più feroce che mai. C’è chi nega l’esistenza del problema, chi prova a fare informazione, chi lotta strenuamente perché la cultura dello stupro possa essere distrutta, una volta per tutte. ...