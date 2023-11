(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Unache esponeva lapalestinese è statadurante ildi Non una di meno a. Lo denuncia la stessa, Maya Issa, presidente del movimento studenti palestinesi. "Unami si è avvicinata e mi ha detto di togliere laperché ilè contro la violenza

365 giorni con Maria : 22 novembre. La Madonna interviene miracolosamente per ben due volte

Madonna - The Celebration Tour a Milano : foto e video del concerto del 23 novembre

Beautiful - Anticipazioni Puntata del 25 novembre 2023 : Donna mette in guardia Brooke. Taylor sta vincendo!

25 novembre, donna con bandiera Palestina aggredita al corteo a Roma

Lo denuncia la stessa, Maya Issa, presidente del movimento studenti palestinesi. "Unami si è avvicinata e mi ha detto di togliere la bandiera perché il corteo è contro la violenza sulle ...

Roma, al corteo contro la violenza sulle donne oltre 50 mila i manifestanti. Schlein: «Fermiamo questa mattanza» Corriere Roma

25 novembre: per Cagliari-Monza asta benefica di coccarde e maglie

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, in programma oggi, il Cagliari Calcio aderisce a ...

25 novembre, a Roma e Milano si manifesta contro la violenza sulla donna. Schlein: "Partecipazione straordinaria"

A Milano, Roma e in diverse città italiane si sta manifestando contro al violenza sulla donna. Diverse le personalità intervenute tra cui Elly Schlein.