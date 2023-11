25 novembre | da Milano a Roma | l' Italia in piazza contro la violenza sulle donne FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 25 novembre 2023) Le manifestazioni e i cortei previsti per la Giornata per l'eliminazione dellaattraversano il Paese. Quest’anno la partecipazione è ancora più sentita, sulla scia dei numerosi femminicidi che si sono registrati in, da ultimo quello di Giulia Cecchettin. In 30mila nel capoluogo lombardo