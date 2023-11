25 novembre | corteo a Roma contro la violenza sulle donne | “Siamo tutte Elena Cecchettin”

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Comincia il raduno al Circo Massimo per ilfucsia organizzato dalle attiviste di Non una di meno in occasione della Giornata internazionalelaoggi 25. Partenza alle 14.30, si marcerà fino a piazza San Giovanni. “Ci aspettiamo una larga partecipazione, più degli altri anni. L’attenzione dopo gli

Sciopero 17 novembre - folla per il corteo a Firenze. Trasporti fermi fino alle 13

Sciopero - venerdì 24 novembre a Bergamo corteo da piazza Pontida e presidio in via Tasso

Comincia il raduno al Circo Massimo per ilfucsia organizzato dalle attiviste di Non una di meno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne oggi 25. Partenza alle 14.30, si marcerà fino a piazza ...

Le strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 novembre RomaToday

Monte Porzio – Circa 200 persone alla Fiaccolata per Giulia Cecchettin. Tantissimi i giovani coinvolti dall’associazione Punto&Basta

Oltre duecento i cittadini riuniti ieri a Piazza Borghese a Monte Porzio per la fiaccolata organizzata dall’associazione Punto&Basta in memoria della ventiduenne vittima dell’ennesimo femminicidio ...

Comincia il raduno al Circo Massimo per il corteo fucsia organizzato dalle attiviste di Non una di meno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Partenza alle 14.30, ...