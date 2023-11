25 novembre | corteo a Roma contro la violenza sulle donne | “Siamo tutte Elena Cecchettin”

Leggi su italiasera

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Comincia il raduno al Circo Massimo per ilfucsia organizzato dalle attiviste di Non una di meno in occasione della Giornata internazionalelaoggi 25. Partenza alle 14.30, si marcerà fino a piazza San Giovanni. “Ci aspettiamo una larga partecipazione, più degli altri anni. L’attenzione dopo gli ultimi femminicidi, in particolare di Giulia, si è alzata. In realtà ci sono state mobilitazioni durante tutti gli ultimi giorni e questo è soltanto il prosieguo della serie di mobilitazioni in tante città italiane”. Così all’Adnkronos la Rete di Non una di meno che sottolinea: “Non vogliamo bandiere politiche, né sindacali”. Ma ci saranno le bandiere pro Palestina? “Per noi significa portare la bandiera ...