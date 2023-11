25 novembre | corteo a Roma contro la violenza sulle donne | “Siamo tutte Elena Cecchettin”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 novembre 2023) Non una di meno: "Non vogliamo bandiere politiche o sindacali, solo quelle pro Palestina" Comincia il raduno al Circo Massimo per ilfucsia organizzato dalle attiviste di Non una di meno in occasione della Giornata internazionalelaoggi 25. Partenza alle 14.30, si marcerà fino a piazza San Giovanni. “Ci aspettiamo una larga partecipazione, più degli altri anni. L’attenzione dopo gli ultimi femminicidi, in particolare di Giulia, si è alzata. In realtà ci sono state mobilitazioni durante tutti gli ultimi giorni e questo è soltanto il prosieguo della serie di mobilitazioni in tante città italiane”. Così all’Adnkronos la Rete di Non una di meno che sottolinea: “Non vogliamo bandiere politiche, né sindacali”. Ma ci ...