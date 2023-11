25 novembre 1953 | la “sconfitta del secolo” | la presuntuosa Inghilterra umiliata dall’Ungheria e dal comunismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) In una riunione a Crans-Montana con i dirigenti della Fifa, gli inglesi lanciano una sfida agli ungheresi per un’amichevole da disputare l’anno seguente, in occasione dei 90 anni dalla fondazione della Football Association. L’al Mondiale in Brasile di due anni prima, esordio nella competizione, è uscita malamente,anche dai dilettanti americani. Adesso nel dicembre 1952 vuole recuperare una supposta superiorità, che rivendicava non partecipando ai mondiali, ma organizzando in casa, sempre nel mese diper avvantaggiarsi dal clima e dalle condizioni del terreno di gioco, un’amichevole internazionale contro la Nazionale più forte del momento, come ad esempio nel 1934 con la battaglia di Highbury contro l’Italia campione del mondo nel 1934. Ora “bisogna” affrontare l’Ungheria, che ad agosto ha vinto il torneo ...