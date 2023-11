106 donne uccise | una scia di sangue Ricordiamole tutte

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 25 novembre 2023) Le vittime di femminicidi Centosei. È il numero dellein Italia al 25 novembre 2023: 88 di loro hanno perso la vita in ambito familiare e affettivo. In 55 di questi casi, l’assassino è il partner o l’ex compagno. Ladiinizia il 4 gennaio, quando i corpi senza vita di Giulia Donato, 23 anni, e l’ex compagno Andrea Incorvaia, 32, vengono ritrovati nell’abitazione della ragazza a Pontedecimo, quartiere di Genova. Lui, impiegato come guardia giurata, le ha sparato con la pistola d’ordinanza prima di togliersi la vita. Nove giorni dopo, il 13 gennaio, il corpo di Martinaldone, avvocatessa 34enne, viene trovato fuori da un ristorante della Capitale. Il suo ex Costantino Bonaiuti, ingegnere di 61 anni, le ha sparato a bruciapelo al culmine di una lite. Ventiquattro ore dopo, a ...