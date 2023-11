? LIVE! Atalanta-Napoli 1-2 | Elmas porta in vantaggio i partenopei al 79?

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023)1-2 Marcatori: 44? Kvaratskhelia, 53? Lookman, 79?(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (76? Bonfanti); Zappacosta (33? Hateboer), Ederson, Pasalic, Bakker (46? Ruggeri); Koopmeiners; De Ketelaere (81? Muriel), Lookman (81? Scamacca). A disp. Musso, Rossi, Holm, Zortea, Adopo, Miranchuk. All. Gasperini(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan (78? Ostigard), Olivera (39? Juan Jesus); Anguissa, Lobotka, Zielinski (78? Cajuste); Politano (63?), Raspadori (63? Osimhen), Kvaratskhelia. A disp. Meret, Contini, Zanoli, Demme, Gaetano, Zerbin, Simeone. All. Mazzarri Arbitro: Mariani Ammoniti: 21? Natan (N), 27? Djimsiti (A), 60? Di Lorenzo (N), 64? Kolasinac (A) per gioco falloso, 32? Mazzarri (N) per proteste Espulsi: – Note: ...