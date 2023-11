Zuppa di Porro 24 novembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 novembre 2023)di. Meloni sbaglia data di convocazione dei sindacati e la rimanda. Fantastico Polito, fondo del Corsera, che non potendo attaccare la Meloni, perchè non si sa mai, fa come Cazzullo: attacca i sovranisti stranieri. Ma resta pur sempre un comunista nell’animo: riesce a mettere Sanchez, lo spagnolo, quello dell’aministia, tra gli amici della società aperta che Polito ha scoperto per caso qualce anno fa. Sono proprio gli altarini della sinistra: ci fanno la spega loro di che cosa voglia dire essere liberali. Leggete piuttosto Meotti che ci spiega bene il caso Olandese. Rep pensa di sputtanare Snagiuliano su mancati finanziamenti alla Cortellesi e invece è merito e colpa di Franceschini. Ostaggi contro prigionieri, nessuno che dica che si tratta di un abominio. I bimbi non si barattano. Ammaniti smonta il patriarcato. Caccia al bianco in ...