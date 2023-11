Zingaretti | Che voto darei a Gualtieri? Più di sette

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Devo dire cheforse è il primo sindaco dopo tanti anni che si sta assumendo la responsabilità di trasformare Roma per garantirgli un futuro. Io applaudo chi anche a rischio di essere impopolare finalmente affronta nodi strutturali che richiedono delle scelte di campo: dalla metro, alla gestione del ciclo dei rifiuti, a tante altre cose che stanno andando avanti. Chegli? Sicuramente più di”. Così Nicola(nella foto), deputato Pd ed ex governatore del Lazio, in un’intervista a ‘Roma Today’. (Red/ Dire)