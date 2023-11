Zazzaroni | «Allegri l’uomo della settimana | pure l’Inter lo corteggiò»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha dedicato un pezzo del Corriere dello Sport interamente al tecnicoJuventus,. A 2 giorni dal match controritorna su un vecchio tema di mercato.? Ivanesalta il tecnicoJuventus: «Se domenica sera riuscirà a battereMassimilianoriporterà la Juve in testa al campionato (a parità di partite) dopo 1.212 giorni, 40 mesi. Sembra incredibile, ma è così. Anche per questodel weekend – e– non può essere che lui. L’allenatore che, nonostante sei scudetti, due finali di Champions e qualche coppa nazionale, viene ancora considerato un abile, ancorché ...