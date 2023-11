X Factor | Matteo Alieno eliminato al quinto live

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il concorrente di Ambra è finito al ballottaggio con la compagna di squadra Angelicaneldi X2023, il primo di questa stagione senza Morgan dopo la cacciata per comportamenti ritenuti “incompatibili e inappropriati”. Il concorrente di Ambra è finito al ballottaggio con la sua compagna di squadra, Angelica. Davanti ai giudici i due si sono quindi esibiti con i rispettivi cavalli di battaglia, ‘Generale’ di Francesco De Gregori, e ‘Io non piango’ di Franco Califano. Poi la decisione dei tre giudici rimasti:deve abbandonare la competizione e lasciare X2023. In semifinale Sarafine, Angelica, Stunt Pilots, Maria Tomba, Settembre, Il Solito Dandy e gli Astromare.

