X Factor | cosa nascondono i fuori onda?

(Di venerdì 24 novembre 2023) «X», il mistero deiCorriere della Sera, di Maria Volpe, pag. 47 Ieri sera, prima puntata di «X» senza Morgan. Ma presente in spirito visto che l’assenza del coach — espulso dal talent perché i suoi comportamenti sono stati ritenuti non compatibili con lo spirito del programma — era più che mai evidente. La serata è iniziata con un video che come di consueto riepiloga la puntata precedente. Ovviamente si sono viste le tensioni che Morgan ha avuto con i suoi colleghi. Poi, la conduttrice, Francesca Michielin (che ieri sera ha ricevuto il tapiro di «Striscia») ha commentato: «È stata una settimana complessa, si è parlato tanto e pure troppo. Ora le cose si risolverannoda qui, nelle sedi opportune, ora parliamo di musica. I giudici da questa sera saranno tre e vogliamo ...