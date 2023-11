Questo è il prodotto per capelli preferito da Kim Karddashian ed è in sconto per il Black Friday

Stava dormendo in auto" di Elena Filini X, il quinto live: il freddo congedo al fantasma Morgan e la battutina di Fedez sulla chat di Whatsapp di Mario Manca

X Factor 2023, quinto live: la coda di cavallo ultra sleek di Francesca Michielin e gli altri beauty look Vanity Fair Italia

X Factor, le pagelle del quinto Live: Michielin finalmente raggiante (9), Dargen galvanizzato (8), Fedez sollevato (7), Ambra stupita (6)

È venerdì e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo il quinto live andato in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui a dare i voti alle performance (e non ...

X Factor 2023, eliminato Matteo Alieno: Max Pezzali grande protagonista della puntata

Nella puntata di giovedì 23 novembre 2023 di X Factor, il contest musicale è stato agitato dall’esplosione del caso Morgan, che ha portato all’estromissione del giudice da questa edizione del talent.