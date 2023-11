X Factor 2023 | chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 23 novembre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 novembre 2023)infuocata a Xdopo l’esplosione del caso Morgan. Il giudice èestromesso da questa edizione del talent e non sarà sostituito. La gara però va avanti e, al netto delle polemiche, c’è da fare i conti con una nuova eliminazione. Ma chi ha dovuto abbandonare la competizione? Ecco. “The Show Must Go On”, cantavano i Queen. Con un comunicato diramato nei giorni scorsi Sky e la produzione di Xhanno annunciato l’interruzione del rapporto di collaborazione con Morgan. Con effetto immediato nel senso che giàdel 23il giudice non era seduto dietro al bancone. E non c’èalcun avvicendamento:...