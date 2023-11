WWE | Il contratto di Sheamus potrebbe essere stato “congelato” per via dell’infortunio

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 novembre 2023)è assente da diverso tempo per via di un infortunio alla spalla. Il suo ultimo match risale allo scorso 18 agosto quando, a Toronto, affrontò Edge in quello che èl’ultimo match della Rated R Superstar in WWE. Ilche lega il Celtic Warrior a Stamford scadrà il prossimo anno, tuttavia la sensazione è, per viache lo sta tenendo fermo, la WWE lo abbia? Durante una sessione di Q&A, Sean Sapp di Fightful Select ha parlato della situazione riguardante. La sensazione è che, con tutta probabilità, la WWE abbiail suodurante il periodoche lo sta tenendo fermo. Se così fosse, il ...