WWE | Grossi piani di Triple H per Roman Reigns | niente rivincita con LA Knight a Royal Rumble

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 novembre 2023) LAnon avrà la suacontro. Almeno non nell’immediato. Gli ultimi report non lasciano speranze nei confronti della Megastar, che dovrà fare un passo indietro. E, verosimilmente, prenderà parte alMatch, posizionandosi tra i favoriti per la vittoria finale in un’ipotetica griglia di partenza.H ha in mente “gloriosi propositi”, c’entra la difesa del titolo di, il premium live event non l’omonimo match, sarà la prossima difesa titolata del Tribal Chief, che non metterà in palio il suo Undisputed WWE Universal Title prima del grandissimo evento in programma al Tropicana Field di St. Petersburg, Florida. ...