WINDTRE | “insieme contro la violenza di genere”

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 novembre 2023 – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale donne,rinnova il suo impegno nel contrastare lacon il lancio del cortometraggio ‘DI NOTTE’, realizzato all’interno del Laboratorio di Formazione nel Cinema OffiCine-IED. Si tratta di un contributo concreto per mantenere accesa l’attenzione sul tema delladi. Quest’ultima iniziativa fa parte di un percorso già avviato lo scorso anno, che ha portato all’apertura del Centro AntiS.O.S. LEI del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, nato grazie alla partnership tra, la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e l’Associazione ASSOLEI. Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di ...