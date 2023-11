Weekend di sole e freddo | domenica si scende sotto lo zero

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dopo la parentesi anticiclonica che ci ha interessato nel corso di questi giorni, un nucleo d’aria più fredda d’estrazione artica sta scivolando lungo il bordo orientale dell’alta pressione. Tale nucleo valicherà le Alpi tra il pomeriggio e la serata odierna, subentrandoforma di forti venti di Foehn. Sabato giornata ancora assolata e ventosa, mentre trae lunedì una maggiore curvatura occidentale delle correnti potrà convogliare nuvolosità diffusa. Le previsioni meteo di Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 24 novembre 2023 Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino cielo sereno: possibili nebbie sulle pianure, accompagnate da qualche gelata. In giornata bel tempo su gran parte della Lombardia, a parte qualche addensamento in arrivo sulle Alpi Retiche, ove potrà esserci occasione per deboli nevicate. Temperature: Minime ...