Weekend a Bologna? Ecco dove andare durante i tre giorni di Black Friday

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un nuovo punto vendita Foot Locker apre nel cuore di. I dettagli per trascorrere un pomeriggio all’insegna dello shopping sfrenato Foot Locker annuncia l’apertura del suo nuovo negozio nel centro di. Lo spazio è uno dei più grandi di Foot Locker in Europa ed è stato progettato per celebrare la cultura delle sneaker, fornendo un luogo di coinvolgimento e interazione per la comunità. Con tre piani a due vetrine affacciate sulla storica via dell’Indipendenza, il nuovo negozio Foot Locker è pronto a diventare un’icona per gli amanti delle sneaker e del basket. I clienti potranno scoprire una vasta selezione di calzature, abbigliamento e accessori sportivi delle migliori marche, tutto in un’ambientazione accogliente e contemporanea. Gli sneakerhead che entreranno nello spazio Foot Locker divedranno che il primo ...