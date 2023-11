“Voti generano ansia” | l’assurda motivazione della prof che vuole abolirli

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov – Niente piùa scuola perché non sono altro che “un generatore d’”, è questa l’ultima trovata di unaessoressa di una prima superiore di Torino. La proposta di abolire iSi chiama Ernestina Morello e insegna geostoria al liceo scientifico Copernico-Luxembourg del capoluogo piemontese. Come spiega in un’intervista a La Stampa ha deciso di sostituire i classicinumerici con delle valutazioni discorsive, in questo modo “posso evitare l’omologazione numerica e ho modo di valutare, invece, i processi cognitivi messi in atto”. Insomma, al posto deigli studenti riceveranno i sermonidocente. Il tutto per combattere le ansie e i sentimenti negativi che iporterebbero con sé, ma non solo. La ...