Volley maschile | Challenge Cup 2023 2024 | Monza batte lo Sporting nell’andata dei sedicesimi di finale

(Di venerdì 24 novembre 2023)soffre ma piega loLisbona in trasferta al quinto set, 25-23 25-19 22-25 23-25 15-12, nel match valido per l’andata deididiCup. I ragazzi di Gaspari, dopo due set perfetti, calano vistosamente e si fanno trascinare al tie-break dai padroni di casa. Nel quinto set gli ospiti tornano a giocare la loro migliore pallavolo e riescono a strappare un pesante successo esterno. Per il passaggio del turno sarà decisivo il ritorno, in programma il 29 novembre alle 20 a. In mezzo, Galassi e compagni affronteranno Piacenza in Superlega sempre in casa, il 26 novembre alle 20:30. SportFace.