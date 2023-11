Voli a meno di 10 euro per il Black Friday | ecco come prenotarli

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ilsi fa sentire anche ad alta quota, con le compagnie aeree che ammiccano ai viaggiatori in vista dell’estate con tratte scontatissime da alcuni aeroporti italiani. Una boccata d’ossigeno per tanti habitué degli aerei che nel 2023, ma non solo, sono stati costretti a sborsare una fortuna per poter salire a bordo di un velivolo per le vacanze di Natale o, ancor prima, per le ferie d’estate che quest’anno sono state salatissime, e non per via del mare. Nella settimana dei grandi sconti, quindi, è possibile cogliere l’occasione per l’estate che verrà, con Volotea che propone numerosidi 10sola andata che, combinati con altri che hanno offerte vantaggiose potrebbero portare a risparmiare tanto per le prossime vacanze degli italiani.a ...