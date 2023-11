Vladimir Luxuria e il fidanzato sono in una relazione aperta | “Vi spiego perchè”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 24 novembre 2023)è uscita allo scoperto e ha confidato di avere unacon Danilo Zanvit Stecher, un 37enne di Bolzano. L’attivista aveva reso noto di avere una liaison nel corso di un’intervista di qualche settimana fa a “Verissimo”, dove era presente anche la madre. “Devo dire una cosa a mia madre: ho un amico speciale – aveva dichiarato al termine dell’intervista – ovviamente lui lo sa, abbiamo concordato con lui di dirlo. Va avanti da un po’ di tempo, è più giovane di me. È cominciata come una, ovvero ci diciamo che siamo una coppiama non lo siamo, dato che non ci tradiamo e siamo gelosi. Lo so chestrana!”. A svelare l’identità dell’amico speciale dell’ex parlamentare era stato il settimanale “Oggi”. ...