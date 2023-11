VivaRai2! | Fiorello scatenato | “Meloni è la Morgan della politica” Poi ironizza anche sull’incontro tra Mattarella e i Cugini di Campagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) ‘Il tempo vola quando ci si diverte’. Ed proprio il caso di dirlo quando si tratta di. Si è infatti chiusa oggi la terza settimananuova stagione di ‘‘, il suo morning show che appassiona e diverte il pubblicotv. E come ogni programma del mattino che si rispetti, il fulcrotrasmissione è il momentorassegna stampa, contraddistinta specialmente dalla satiradello showman siciliano: “contro tutti in Senato, attacca i sindacati, Conte e Renzi. Diciamo che è la– hato stamani-. Duello addirittura con Renzi, lei ha detto ‘Ci aiuti per la benzina con il suo amico bin Salman’. ...