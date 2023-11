Violenze sessuali | il confronto tra l’Italia e gli altri Paesi europei I DATI

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lein Italia sono in crescita. Nel 2013, guardando airaccolti dal Ministero dell’Interno e relativi quindi solamente agli episodi denunciati, se ne contavano 4.448. Nel 2022 si è arrivati a 6.291. Ma cosa succede negli? Basandosi sulle cifre raccolte fino al 2021 dall’Eurostat,non è tra i primiper numero di. Lo Stato dove l’incidenza, ogni 100mila abitanti, è più alta è la Svezia, che supera i 200 casi. Dietro ci sono l’Islanda, sopra i 150, e la Francia, oltre i 100 (Parigi supera di 10 volte la media italiana). Poi ancora Danimarca, Novergia, Finlandia, Belgio. Va detto però che iltrain questi casi è ...

Condannato per violenze sessuali evade dai domiciliari : terrore a Pesaro

Violenze sessuali - terrore per l'inviata di Mario Giordano : l'assalto in piazza a Bologna | Video

Mai discutere con un idiota, ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza

Ha subìtofisiche oda partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall'ex ...

Violenza sessuale, l'Istat: "Per il 20% degli uomini è causata dall'abbigliamento femminile" TGCOM

Violenze sessuali, il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei Sky Tg24

Violenze di genere: a Genova dieci donne sotto scorta. Sorvegliate a casa e al lavoro per paura degli ex

I dati di carabinieri e Procura: reati da codice rosso in aumento del 30 per cento in città ...

Violenza sulle donne, Roma scende in piazza. A Montesacro la manifestazione contro gli abusi

Aveva 22 anni Giulia Cecchettin, scomparsa la sera di sabato 11 novembre e ritrovata senza vita, una settimana dopo, nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Ad ucciderla, ...