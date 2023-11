Violenza sulle donne | Nadia Ersilia Atzori incontra gli alunni del Collecini di San Leucio

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Caserta. Ricorre domani la Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le. Purtroppo troppo spesso sentiamo parlare di casi che coinvolgono una fascia d’età sempre inferiore. Come dichiarato anche dalla Dottoressa Roberta Bruzzone, in occasione del Convegno tenutosi ieri presso il Teatro Costantino Parravano, sono sempre più le giovaniche denunciano comportamenti o atteggiamenti vessatori da parte dei loro compagni che non coinvolgono solo la sfera fisica ma una forma diancora più subdola, quella psicologica. Proprio per diffondere la cultura del rispetto e per far conoscere ai bambini in che modo si possa verificare laanche attraverso un breve momento di alfabetizzazione emozionale stamani si è tenuto al plesso Patturelli dell’Istituto Comprensivo ...