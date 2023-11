Violenza sulle donne | in 18 mesi 182 accessi in ospedale

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 24 novembre 2023) TREVIGLIO E ROMANO. Ai Pronto soccorso l’80% diitaliane. Inaugurata la «stanza protetta». E in una settimana 12 richieste di aiuto. Tante le iniziative in città e provincia per sensibilizzare: alle 18 il corteo in centro a Bergamo.