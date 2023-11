Violenza sulle donne | il maresciallo Bocchino | “Fondamentale l’informazione”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Noi siamo al fianco dellema per aiutarle abbiamo bisogno della fiducia dei cittadini”. Lo ribadisce con forza ilcapo dei carabinieri Francesca, ospite questa mattina dell’Istituto Aurigemma di Monteforte insieme al brigadiere Massimiliano Pirozzi. Un incontro fortemente voluto dalla dirigente Filomena Colella, che si inserisce nell’ambito della campagna di prevenzione promossa dal comando dei Carabinieri di Avellino “Innamorati di te”. “Siete tutti piccoli aiutanti dei carabinieri nella lotta alladi genere. Quello che oggi avete imparato dovrete riferirlo ai vostri amici e genitori” ha sottolineato il, ponendo l’accento sull’importanza di puntare sull’educazione delle nuove generazioni per arginare ...

