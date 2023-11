Violenza sulle donne | il ddl Roccella ora è legge Cosa cambia

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 novembre 2023) I dati parlano chiaro e mostrano tutta l’urgenza di agire e di farlo al più presto: da gennaio, a oggi, in Italia sono state più di 80 le vittime di femminicidio, la maggior parte del quale uccise in ambito familiare e affettivo. L’ultima, a morire per mano del suo ex fidanzato, è stata Giulia Cecchettin, una giovanissima studentessa universitaria colpevole solo di essersi fidata di un bravo ragazzo. L’ennesimo caso di femminicdio, il suo, che ha sconvolto il Bel Paese e che ha accelerato l’approvazione del ddlper contrastare ladi genere. Eccocambierà e come si rafforzeranno le norme già previste dal nostro Codice rosso. Il ddlora èAumenterà le tutele, inasprirà le conseguenze per i reati spia e introdurrà tutta una serie di normative cautelari per prevenire ...