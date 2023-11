Violenza sulle donne e Gaslighting | tour europeo per “Io vivo per te”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Caserta. “Ioper te” prosegue il suo cammino, in Italia e all’estero. Per la “Giornata mondiale contro la”, ieri, lo short film suldel Collettivo Paula di Caserta, diretto da Gaetano Ippolito, è stato proiettato nell’aula magna della Facoltà di Filosofia e Scienze socio-politiche dell’Università “Alexandru Ioan Cuza” di Ia?i, per la V edizione della conferenza internazionale “contro le: ipostasi, spiegazioni, interventi”. Oggi, alle 17, invece, il corto sarà visibile nella Sala Spadolini della Biblioteca Oriani di Ravenna, in una conferenza tenuta da Piera Serra, psicologa e psicoterapeuta della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi. Domani mattina, Rita Raucci, protagonista con Peppe Romano del ...