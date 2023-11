Violenza su donne | Palestina libera | Ponte e Rdc nella piattaforma della manifestazione

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Le maree del 25 Novembre tornano in piazza contro il governo, le sue politiche e le sue retoriche, che dietro una misera facciata di contrarietà allanei fatti ne riproduce e anzi consolida le fondamenta in tutti gli ambitivita: dalla scuola, alla famiglia, alle relazioni interpersonali, agli ospedali, ai tribunali, alle politiche pubbliche". Lache 'Non una di meno' ha proposto per lacontro lasullea Roma e Messina supera i confini delle rivendicazioni sulla "patriarcale". Scorrendo l'appello degli organizzatori si trovano, ovviamente, tutti i punti cardine del contrasto all'"attacco sempre più feroce ...

Violenza su donne - Nancy Brilli protagonista campagna Regione Lazio : “Sabato non sarò in piazza”

Applausi per Giulia, il calcio dice no alla violenza sulle donne

...e riconoscendo la responsabilità del ruolo che lo sport ha assunto nella società civile - si legge in una nota della Figc - il mondo del calcio si è mosso compatto contro lasulle, ...

Violenza sulle donne, la storia di Sofia: "Il mio ex mi ha fatto picchiare da mio figlio, mi ha isolata dal mondo" TGCOM

I post choc dell’avvocato di Filippo Turetta: «Violenza sulla donna Se ubriaca è sempre scusata. Le vittime... Corriere della Sera

Albergo-rifugio per le donne vittime di violenza, il progetto “Vera” del Comune di Genova

Genova – Un progetto di prima accoglienza in albergo per sottrarre donne vittime di violenza a legami pericolosi e inserirle in percorsi di assistenza per aiutare a costruirsi una vita autonoma. È ...

25 novembre: Chitè e Together lanciano una campagna contro la violenza verbale sui social contro le donne

In occasione del 25 novembre, Chitè e Together si sono uniti per creare una campagna che intende far riflettere sulle conseguenze della violenza verbale verso le donne sui social ...