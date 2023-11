Violenza su donne | Meloni | ' non ci fermeremo | intollerabile e incompatibile col presente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sottoscrivo parola per parola il ricordo di Giulia" Cecchettin del governatore veneto Luca Zaia, "ma anche la responsabilità che tutti abbiamo di fronte a un fenomenoe che bisogna venga combattuto a 360 gradi. Sono particolarmente fiera dell'unanimità" del Parlamento sulle misura a contrasto delladi genere, approvate "con il contributo di tutte le forze politiche. Credo ci siano materie sulle quali il terreno del confronto e della condivisione debba e possa fare la differenza. Il Parlamento lo ha dimostrato in questi giorni e continueremo ad andare a vanti. Non cirispetto a qualcosa che ècol nostro". Lo ha detto la premier Giorgiaintervenendo a Verona alla firma dell'accordo per la coesione ...