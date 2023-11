Violenza su donne | Boschi | ' domani purtroppo divise da deliranti parole piattaforma'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “La battaglia contro lasulledovrebbe unire tutte e tutti, maci vedràa causa dellesu Israele scelte dalladalla manifestazione di Roma". Così Maria Elenadi Iv. "Mi sarei aspettata una condanna ferma dellaperpetrata sulleIsraeliane il 7 ottobre e invece non una parola. Condivido le riflessioni di Mara Carfagna non possono esserci stupri di serie A e di serie B. Per questonoi di Italia Viva non saremo in piazza a Roma”.