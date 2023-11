Violenza donne | Schlein | lavoro bipartisan? Presto per dirlo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (askanews) – Contro lasulleil Pd è pronto a lavorare insieme al centrodestra, ma “èper dire se ci sarà la disponibilità effettiva per uncomune su una legge che per noi è indispensabile”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyparlando a ‘L’Europa di domani’. Parlando della telefonata con la premier Giorgia Meloni, la leader Pd ha spiegato: “Sull’educazione mi sembra ci sia ancora distanza, ieri non è stato approvato ordine del giorno delle opposizioni che insisteva su questo punto”. “Noi – ha aggiunto – continuiamo a pensare che serva una legge che renda obbligatoria l’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze, coinvolgendo operatori e operatrici centri anti. Una cosa che sia obbligatoria”. L'articolo ...