Violenza donne | Meloni | governo fatto molto ma ancora non basta

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (askanews) – Contro lasulle“Ilha” ma “nonc’è tanto altro da fare e penso vadaanche sul piano culturale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel corso dell’accensione della facciata di Palazzo Chigi in occasione della Giornata contro lasulle. “Domani – ha aggiunto – si celebra la Giornata nazionale contro lasulle. Assume un significato particolare in giorni cone questi. Le ricorrenze di solito servono a tenere acceso un riflettore ma quando una donna muore onbi tre giorni il riflettore è acceso continuamente. Il senso della Giornata di domani è continuare a fare ...

Donne Roma – F. De Gregorio (Azione) : “In marcia per dire no alla violenza e fermare questa folle mattanza”

Violenza sulle donne, lo slogan del governo: "Non sei sola, chiama il 1522" - Meloni: "Noi siamo libere e nessuno può toglierci la libertà"

Meloni: 'Noi siamo libere e nessuno può toglierci libertà' 'Stasera siamo qui per dire alleitaliane che non sono sole. Le norme ci sono. Le istituzioni ci sono e leitaliane devono saperlo. Quando si pensa che avere paura sia normale, non lo è. Quando si pensa che l'amore faccia male, non è così', ha aggiunto il premier Meloni. 'Siamo libere e non c'è ...

Violenza sulle donne, migliaia di testimonianze sotto un post Instagram della Polizia Sky Tg24

Violenza donne: a Milano da agenti opuscolo 'Questo non è amore' Agenzia ANSA

Vicino Roma una casa per vittime di violenza nel nome di Giulia

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Una casa per donne vittime di violenza intitolata a Giulia Cecchettin. La inaugurerà domani il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a Grottaferrata: si tratta di una Casa di ...

Donne contro la Polizia: destra e sinistra mute

Riuscendoci solo in parte. La storia è nota: cinque giorni fa l'account Instagram della Polizia di Stato ha pubblicato la poesia che è diventata manifesto chi si batte contro la violenza e i reati che ...