Violenza donne | corso di difesa personale con la Cisl

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl coordinamentodellaIrpinia Sannio e dellaFp hanno promosso, in collaborazione con l’istruttore IKM, referente per la Campania, Carmine Dello Russo, presso la palestra Freedom Fitness di Avellino, uno stage gratuito didalle ore 10 alle ore 12 di sabato 25 novembre. Verrà trattato il tema dellatramite attività pratiche ed inoltre verranno esplorati i vincoli materiali e psicologici che rendono difficile interrompere la relazione. Lamaschile contro leè un fenomeno che trae alimento da pregiudizi e luoghi comuni radicati e diffusi nella società che non si limita ai casi drammatici di femminicidio. LaIrpinia ...