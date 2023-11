Violenza di genere | una panchina rossa all’Unisannio Canfora | “Problema culturale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnaè “nata” all’Università per ricordare Giulia e le 105 vittime disulle donne. Un gesto di alto valore simbolico da parte dell’Ateneo sannita per dire nuovamente “basta” alladi. Università, Prefettura, Procura della Repubblica e Comune si sono uniti per cercare di fermare il femminicidio. A Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, è stata installata unasecondo quella che è diventata una forte consuetudine in tanti angoli del Paese, sconvolti da questa terribile serie di femminicidi.Giulia, una ragazza ventiduenne veneta, purtroppo non ha potuto prendere visione di questabeneventana, peraltro dedicata proprio a lei, ultima vittima ...