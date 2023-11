Violenza di genere | Nsc invita la Premier Meloni | «Venga a visitare le periferie e i reparti dell’Arma impegnati contro la violenza»      

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 24 novembre 2023) «Le donne non soccombano e tengano sempre ben presente che occorre denunciare e farsi sostenere». E’ l’appello che Toni Megna e Igor Tullio, segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), lanciano in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, dedicata all’eliminazione dellale donne. «Le istituzioni facciano rete per supportarle – dichiarano – perché, per contrastare efficacemente il fenomeno delladiè necessaria, oggi più che mai, la collaborazione tra Chiesa, politica, istituzioni, associazioni, scuola e volontariato». Fare rete, dunque, coinvolgendo anche personalità quotidianamente impegnate nel territorio per affermare i principi della legalità e della solidarietà. È il caso di Don Ugo Di Marzo, prete “di ...