Violenza di genere | con Nosotras si vince con l’ascolto “La storia di una è quella di tutte”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Sono pochissime le persone in grado di capire che la differenza non è un vuoto di possibilità ma un pieno di alternative” Michela Murgia Una frase, riportata sul sito dell’associazione fiorentinaOnlus che, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, ricorda l’importanza di accogliere, e fare rete, e sostenersi (non a caso sono un’associazione di mutuo-auto aiuto) tra donne, di qualsiasi cultura, provenienza, età, ceto sociale e credo religioso siano, abbattendo le barriere del pregiudizio. Sulla tranvia di Firenze le immagini della campagnaPerché discriminazione esono strettamente legate. Ed è fondamentale, utilizzando la lente dell’intersezionalità, analizzare il mondo in cui stiamo vivendo, per scardinare i meccanismi di odio e la cultura maschilista, ...