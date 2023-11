(Di venerdì 24 novembre 2023) 'Sono pochissime le persone in grado di capire che la differenza non è un vuoto di possibilità ma un pieno ...

Violenza di genere, con Nosotras si vince con l'ascolto. 'La storia di una è quella di tutte'

'Sono pochissime le persone in grado di capire che la differenza non è un vuoto di possibilità ma un pieno ...

Violenza di genere e stereotipi, l’Istat: per quattro uomini su dieci è colpa delle donne la Repubblica

Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza - primi risultati Istat

L’UTL ricorda Palmina Martinelli

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Università incontra lo scrittore Mario Gianfrate che, insieme con Sara Cordella e Pierdomenico Corte-Ruggiero, racconta la drammatica s ...

“In 29 anni ho subito tante violenze, agli uomini dico: incazzatevi, questa rivoluzione ha bisogno di voi”

Catcalling mentre camminavo per strada in tuta, in pantaloncini, truccata, struccata, con la gonna lunga, con la minigonna. Battute sessiste da parte di amici, colleghi, conoscenti. Palpeggiamenti in ...