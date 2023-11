(Di venerdì 24 novembre 2023) L'Istituto comprensivo Renato Moro disi è distinto per un'iniziativa innovativa e toccante: la 3^B ha organizzato una coreografia speciale, che ha coinvolto numerosi studentisecondaria. L'articolo .

Follie ambientaliste contro i 4x4 e il Puttanone di Gino e Michele - FormulaPassion.it

... hala diffusione di uno spot Toyota che mostrava (orrore!) degli Hilux 4×4 che ... da settembre a giugno), ebbene lei deve. Non abbiamo niente contro questa signora, non sappiamo ...

“Vietato morire”, ballando sulle note della canzone di Ermal Meta, i ragazzi di una scuola di Taranto dicono no alla violenza sulle donne Orizzonte Scuola

Violenza sulle donne, “Vietato morire” ballato dagli studenti della Leonida di Taranto, il video sulle note di Ermal Meta Tecnica della Scuola

Vietato Morire, il video dell'Istituto "Renato Moro"

Il minuto di silenzio che martedì 21 novembre è stato dedicato a Giulia nell’Istituto comprensivo Renato Moro, come in tutte le altre scuole e realtà pubbliche e private di ogni parte d’Italia, non è ...

Testo e significato di Vietato Morire, Ermal Meta in tendenza su TikTok contro i femminicidi

Vietato morire di Ermal Meta è uno dei brani più utilizzati dai creator di TikTok Italia per raccontare il dolore e la rabbia del pubblico a seguito del femminicidio di Giulia Cecchettin. Qui il testo ...