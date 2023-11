VIDEO Novak Djokovic rimprovera i tifosi britannici dopo la vittoria contro Norrie in Coppa Davis

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Non mandarle a dire.(n.1 del mondo) ha confermato il suo status di massimo riferimento del tennis mondiale. Nella sfida tra Serbia e Gran Bretagna, valida per i quarti di finale della2023, il campione nativo di Belgrado ha regalato il successo alla sua squadra, battendo Cameroncon un duplice 6-4. Una prestazione eccellente quella di Nole, sempre inllo. A dare qualche emozione in più nel corso dell’insono stati gli scambi “dialettici” cheha avuto con i. Il n.1 ATP ha fatto finta di niente per un po’, ma non appena ha chiuso il primo set in proprio favore, si è rivolto ai supporters portando una mano alle orecchie poi mandando un provocatorio ...