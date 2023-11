VIDEO MotoGP | la provocazione di Martin e il tamponamento sfiorato con Bagnaia

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il duello ravvicinato per il titolo intra Francescoe Jorgeè entrato nel vivo sin dal venerdì dell’ultimo round stagionale del Mondiale 2023. Nelle pre-qualifiche di Valencia lo spagnolo del Team Pramac ha ingaggiato un gioco psicologico in pista (e non) per provare ad innervosire il rivale nella speranza di estrometterlo dalla top10. In effettiator è riuscito nel suo intento, stampando il secondo miglior tempo di giornata (solamente alle spalle dell’Aprilia di Maverick Viñales) e qualificandosi direttamente per il Q2, a differenza di Pecco. Il campione iridato in carica non è andato oltre un modesto 15° posto e sarà costretto a passare dal Q1, in cui andrà a caccia di uno degli ultimi due pass a disposizione per la fase finale della qualifica. Quest’oggi il 25enne di Madrid si è reso ...