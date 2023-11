VIDEO F1 | l’incidente di Carlos Sainz in FP2 con la Ferrari ad Abu Dhabi

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Come a Las Vegas, per certi versi anche peggio., infatti, chiude anzitempo il suo venerdì del Gran Premio di Abu, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, il pilota spagnolo è andato a sbattere in curva 3, dopo aver perso il controllo della sua SF-23 mentre era ancora in fase di accelerazione. Il pilota nativo di Madrid ha visto la monoposto subire un po’ troppo un dosso e, da quel momento in poi, ha compiuto due testa-coda, andando ad impattare lateralmente e con violenza contro le barriere di protezione. I danni alla vettura numero 55 sono stati notevoli, proprio come avvenuto nella FP1 di Las Vegas. In questo caso, però, non c’è stata la sfortuna del tombino della capitale del gioco d’azzardo, bensì un errore del pilota della ...