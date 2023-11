Viaggio in Italia per capire le radici della violenza contro le donne Partendo dal femminicidio di Isabella Morra nel ‘500

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Giulia Cecchettin, come. La prima uccisa con una ventina di coltellate dal suo ex ragazzo. Nel 2023, proprio due settimane primaGiornata internazionalelasulle, che cade oggi come un macigno. La seconda assassinata dai suoi stessi fratelli, nel Cinquecento. In mezzo secoli di cultura patriarcale durante i quali è stato tollerato di tutto. Violenze e sopraffazioni quotidiane, in ogni parte del mondo. Basti pensare che insolo nel 1981 è stato abolito il matrimonio riparatore: prevedeva che lo stupro potesse essere ‘riparato’ qualora lo stupratore acconsentisse a sposare la sua vittima. Pochi anni prima, nel 1978, erano stati chiusi i manicomi, dove non era raro che finisserodepresse o delle ...